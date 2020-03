Nytt tilfelle av koronavirus i Melhus

Nyheter

Melhus kommune melder at det har dukket opp et nytt tilfelle av koronasmitte i Melhus. Dermed har kommunen tre bekreftede tilfeller. Det første var en person som var smittet i utlandet og erklært frisk ved innreise til Norge.

Trønderbladet skrev på tirsdag at mange nå tester seg i Melhus, og pr. onsdag er 75 testet. Tirsdag var det mange som møtte opp ved teststasjonen for å få tatt prøve. Melhus kommune ønsker ikke at Trønderbladet skal skrive hvor teststasjonen er, og rådmann Katrine Lereggen forklarer det med at det kan dukke opp personer som ikke er henvist av lege. En må ha henvisning fra fastlegen for å bli testet. Teststasjonen er i et kommunalt eid bygg som for tida står tomt.

Tidligere i dag skrev Trønderbladet at det er få tilfeller av smitte i Melhus sammenlignet med nabokommunene. Rådmannen viser til at Melhus følger de nasjonale kriteriene for testing, og kommunen opplyser at det kan være mørketall.

Melhus kommune opplyser i ei pressemelding at rutinemessig smittesporing og kartlegging er igangsatt, og at både smittede og familie blir fulgt opp av helsevesenet.

- Nærkontakter er satt i karantene, opplyser kommunen i pressemelding.

Trønderbladet skrev tidligere i dag at kommunen planlegger å ta i bruk ei tom avdeling ved Buen helse- og omsorgssenter for koronasyke dersom de trenger opphold på Buen. Avdelinga har lenge stått tom, og har åtte plasser. Rådmann Katrine Lereggen opplyser at arbeidet med koronaavdelinga er i gang.

