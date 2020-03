Nå selges nedlagte Hauka skole

Nyheter

- Det er Midtre Gauldal kommune som selger eiendommen, som ble lagt ut for salg for en ukes tid siden. Jeg forstår det slik at det ikke var skoledrift der i skoleåret 2009/2010 og det har ikke vært virksomhet her etter dette, bortsett fra at lokale kor og sånt har øvingsrom her, sier Rognes til Trønderbladet onsdag 25. mars.