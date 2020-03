Koronaviruset: - Hvis det er åpenbare brudd, kan en ringe politiet

Nyheter

- Det foreligger ingen meldinger fra Gauldalen om at det er kommet inn meldinger om brudd på ulike regler som er innført i forbindelse med koronavirusepidemien. Hvis det er åpenbare brudd, kan en ringe politiet, sier seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politistasjonsdistrikt.

Sist helg ga politiet beskjed til et festlig lag med fem personer på Ler at festen måtte stoppes fordi det var kommet klager på bråk i boligfeltet.

Politiet stoppet privatfest på Ler Flere fester i fylket ble stoppet av politiet i Trøndelag i natt. Ikke på grunn av frykt for koronasmitte, men fordi det forstyrret naboer.

Ifølge NTB har Trøndelag politidistrikt håndtert tre saker hvor personer har hostet eller lignende, og dermed spredt frykt blant andre. En person er anmeldt for å ha oppfordret til karantenebrudd.

Frykter koronasyke går rundt i Melhus En melhusbygg med svekket immunforsvar forteller at det går rykter om at koronasyke er i Melhus.

Trønderbladet har hatt henvendelser fra folk som har vært bekymret for brudd på karantenebestemmelser, og har vært urolige for at mange ha samlet seg på en gang i populære skiområder. Trimbøker er blitt inndratt for å hindre smitteoverføring ved innskriving i trimbøker, og i stedet har idrettslag oppfordret folk til å benytte digital registrering av trimpoeng.

Dro på skitur for å være sammen på avstand Flere hundre dro til Skjetnemarka i Melhus for å nyte frisk luft og muligheten til å være flere sammen.

Ordfører Jorid Jagtøyen sier til Trønderbladet at kommunen ikke har noen planer om å innføre lokale retningslinjer for bruk av populære friluftsområder eller innreiseforbud i Melhus.

Rekordmange på skitur i den krevende tiden Ifølge Ole Ingebrigt Eid i IL Leik har det aldri før vært så mye folk ute i skiløypa på Jårakjølen på en lørdag.