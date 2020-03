- Har kartlagt hele smittekjeden i Midtre Gauldal

Nyheter

- Vi har altså to nye positive siden i går, skriver kommuneoverlege Bjørn Lyngen på nettsidene til Midtre Gauldal.

- Det ene nye tilfellet vi har avdekket har en nær relasjon til en av de andre som tidligere har testet positivt. Det andre tilfellet vi nå har avdekket mener jeg med stor grad av sikkerhet er opphavet til alle de andre smittede her i kommunen, skriver Lyngen.

- Ingen skal føle på «skyld»

- Jeg skal forsøke å forklare litt nærmere rundt denne smittekjeden, samtidig kan jeg ikke bli for detaljert, dette for å ivareta personvernet hos dem det gjelder, skriver Lyngen.

Han opplyser blant annet personen som nå har testet positivt, altså «opphavstilfellet», kom hjem fra reise i starten av inneværende måned. Vedkommende hadde vært et sted hvor det på daværende tidspunkt ikke var noen opplysninger om utbredt koronasmitte.

- Denne personen ble syk noen dager senere, men det var da altså ingen grunn til å mistenke at dette skulle skyldes koronavirus, og personen vurderte selv dette som en vanlig forkjølelse – noe som i situasjonen da var helt riktig. Dette er viktig for meg å understreke, da ingen skal behøve å føle på «skyld» i en slik situasjon, skriver Lyngen.

Avlyser Landsskytterstevnet i august Det er Norges Skytterstyre som har tatt beslutningen med bakgrunn i den alvorlige situasjonen med spredning av koronaviruset.

- Mener vi har lyktes med kartlegging

- Jeg mener vi har lyktes med å kartlegge smittekjeden mellom alle som hittil har testet positivt i kommunen, og rekkefølgen for hvordan disse har blitt smittet. Dette har vi lyktes med gjennom litt tilfeldigheter, litt flaks, men fremfor alt gjennom glimrende kvalitet på opplysninger fra dem som har testet positivt. Videre hadde vi ved legekontoret tidlig en strategi om å bruke testkriteriene «for det de var verdt» - altså å teste aggressivt hos alle som vi faglig kunne forsvare å teste, skriver Lyngen.

Klare koronameldinger fra fjellstyrene Singsås fjellstyre, Soknedal fjellstyre og Budal fjellstyre har delt samme melding på sine Facebook-sider.

- Vunnet slaget, men ikke krigen

- Man kan på en måte si at vi her ser ut til å ha vunnet det første slaget, men krigen er langt fra over, skriver Lyngen.

- Tilfellene vi har avdekket så langt har gitt oss informasjon om en rekke nærkontakter som fortsatt er i karantene, og hvis disse utvikler symptomer skal også de testes – hvorpå nye nærkontakter av disse igjen vil bli kartlagt. Likevel har arbeidet så langt gitt oss uvurderlig erfaring om hvordan dette viruset oppfører seg, og viktigheten av å følge de rådene som sentrale helsemyndigheter gir. Vi har neppe sett det siste smitteutbruddet i kommunen. Inntil videre ber jeg alle om å holde avstand til hverandre, vaske hendene, hoste i papirlommetørkle, overholde karantenereglene og ellers forsøke å leve livet så normalt som mulig under de rådende omstendigheter, skriver Lyngen.