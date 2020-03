Ingen nye tilfeller i Melhus

Nyheter

- Det er ikke noe nytt så langt, skriver kommunalsjef Trude Wikdahl i Melhus kommune i ei tekstmelding til Trønderbladet.

Melhus har to registrerte tilfeller av koronavirusmittet. Det ene var en person som var blitt smittet i utlandet, og som var meldt frisk ved ankomst til Norge. Den andre var en innbygger i Melhus som har testet positiv på koronavirus. Kommunen opplyste at vedkommende er satt isolert, og at nærkontakter er satt i karantene. Videre opplyste kommunen at det er satt i gang smittesporing.

68 er ifølge kommunen, testet så langt.

To koronasmittede melhusbygger Først meldte kommunalsjefen at det ikke var flere enn en melhusbygg som er smittet av koronaviruset, og så dukket det opp et nytt tilfelle. Kommunen utelukker ikke at det er flere smittetilfeller.

Spør om pasienter testes for koronavirus før de sendes til sykehjem i Melhus For å øke beredskapen på St. Olavs hospital skal flere utskrivingsklare pasienter sendes til hjemkommuner, og varaordføreren etterlyser vurdering av smittefaren.