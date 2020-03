Dette er koronastatus i Midtre Gauldal mandag

Nyheter

- Vi har testet flere av de nærmeste relasjonene til noen som tidligere har testet positivt, slik at det ikke er helt usannsynlig at vi vil få flere positive i løpet av dagen, senest i morgen tidlig, skriver kommuneoverlege Bjørn Lyngen på nettsidene til Midtre Gauldal kommune.

- Svartiden avhenger blant annet av testkapasiteten på St. Olavs Hospital, samt at vi får noe forsinkelse for prøver som blir tatt sent på dagen, siden prøvetransporten fra legekontoret til sykehuset går på formiddagen. Prøver tatt etter dette tidspunktet må dermed vente til dagen etter for transport, skriver Lyngen.

Slik påvirkes økonomien av koronasituasjonen - Kommuneøkonomien påvirkes både på inntekts- og utgiftssiden, sier økonomisjef Brit Dragåshaug.

Kommuneoverlegen har fått informasjon om at folk dropper karantenen de er pålagt Søndag har Midtre Gauldal ikke fått melding om nye smittetilfeller, men kommuneoverlegen er bekymret over at folk kanskje ikke forstår hva karantene innebærer.

Kriseledelsen: - En ekstraordinær situasjon - Vi har nå en ekstraordinær situasjon rundt korona-smitten, der våre ansatte forbereder seg på å skulle håndtere flere syke, opplyser kommunedirektør og kommunalsjef.