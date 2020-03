Kommuneoverlegen har fått informasjon om at folk dropper karantenen de er pålagt

Nyheter

Kommuneover lege Bjørn Lyngen i Midtre Gauldal legger daglig ut statusrapport på kommunens nettside for antall testede og smittede i Midtre Gauldal, og søndagens rapport viser at det ikke er blitt nye smittetilfeller. Det er fortsatt prøver som kommunen venter svar på. Lørdag opplyste han at fire i Midtre Gauldal er smittet.

Har fått høre at folk bryter karanteneplikten

En av bekymringene kommunelegen har, er at det kan være personer som ikke overholder karantenen slik den skal være ifølge reglene.

- Det har fremkommet informasjon som tyder på at det finnes personer i kommunen som ikke overholder karanteneplikten, og jeg ser meg derfor nødt til å klargjøre regelverket for dette. For det første er det en forvirrende bruk av "karantene" i befolkningen - man er for eksempel ikke i "karantene" fordi barnehagen eller skolen er stengt. Man ilegges derimot karantene hvis man har reist utenlands, eller hvis man har fått beskjed om at man er nærkontakt til en person som har testet positivt for covid-19. Karantene betyr da at man skal holde seg hjemme, med mindre noe annet er tvingende nødvendig, understreker kommuneoverlegen.

Kommunen opplyser videre:

- Man skal da ikke ha fysisk nærkontakt med andre enn de man bor med, man skal ikke oppsøke servicetilbud, og man skal ikke gå på butikken hvis ikke det er helt umulig å få noen andre til å gjennomføre handleturen for seg. Det er lov å være ute i frisk luft, men man skal holde god avstand til andre, forklarer Lyngen.

- Da skal man holde seg hjemme

For noen er det enda strengere:

- Hvis man er hjemmeisolert, altså at man er bekreftet eller mistenkt syk med covid-19, er reglene enda strengere. Da skal man holde seg hjemme, punktum, skriver kommuneoverlegen.

Kommuneoverlegen forklarer at brudd på karantenebestemmelsene kan føre til bøter eller fengsel i 6 måneder.

Han ber folk ta dette på alvor, og at om det ikke skjer, er det helt greit at folk varsler om dette til politiet. Det mener han ikke er sladring, men et folkehelsetiltak som han støtter fullt ut.