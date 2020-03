Nyheter

Regjeringa har innført forbud mot å overnatte på hytter om hytta er i en annen kommune, men tillater folk å være på dagstur til hytta for å for eksempel måke av snø eller sjekke om alt er i orden med hytta. I den nye forskrifta som er innført på grunn av koronavirussituasjonen, står det at en kan dra til hytta for å gjøre strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn.

- Vi må stole på at folk forlater hytta, sier operasjonsleder Anlaug Oseid i Trøndelag politidistrikt.

I Melhus og Midtre Gauldal er det flere tusen hytter,og noen av disse eies av utenbysboende.

Kan bli ringt opp

- Vi er avhengige av tips om folk overnatter på hytta. Får vi tips, vurderer vi å ringe opp folk. Politiet drar ikke til hytta av hensyn til smittefaren for politiet, og vi må beskytte eget personell, sier Oseid.

Oseid opplyser at det kan vanke bøter på 15.000 kroner om noen bryter forbudet.

- Politiet er på jobb,og vi gjør alt i vår makt for å følge opp. Nå må vi hjelpe hverandre, sier Oseid.

Siden tomme hytteområder kan være utsatt for innbrudd, vil politiet slik Trønderbladet tidligere har omtalt, ha ekstra patruljering i hytteområder.

I Melhus er det lørdag ikke kommet melding om nye smittetilfeller ifølge kommunalsjef Trude Wikdahl.

To koronasmittede melhusbygger Først meldte kommunalsjefen at det ikke var flere enn en melhusbygg som er smittet av koronaviruset, og så dukket det opp et nytt tilfelle. Kommunen utelukker ikke at det er flere smittetilfeller.