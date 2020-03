Ber foreldre stoppe ansamling av barn og unge

Nyheter

- Politiet mottar en del tips om at større grupper barn/ungdommer møtes for å leke. Helsenorge.no har gitt klare anbefalinger vedrørende dette. Det er ikke ønskelig å samle flere til felles aktivitet. Fint om foresatte er mer på banen, skriver politiet i ei melding på Twitter lørdag kveld.

Myndighetene har frarådet større grupper med personer av hensyn til smittefaren for koronaviruset. Rådet fra helsemyndighetene er at barn ikke skal leke i store grupper, og at det holdes minst en meters avstand.

Starter oppmuntringskampanje for barn og unge Ordføreren ber barn og unge sende inn glimt fra hverdagen under koronakrisen.

Venter med å åpne Gruva Tre og tre kan trene sammen, men Melhus Fotball vil vente med å brøyte vekk snø slik at det kan trenes i Gruva.