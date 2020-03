Schei Jakobsen fortsetter driften i Melhus sentrum

Nyheter

9. mars publiserte Trønderbladet saken om at Schei Jakobsen stod ved et vegskille etter seks år, og at bedriftens fremtid var usikker. Schei Jakobsen har inntekter på litt over fire millioner kroner i året, men driftsresultatet har vært negativt i flere år. Men – nå har Cathrine Jacobsen signert en leieavtale for minst fem nye år.