Så at mann kikket ned i postkasser og ringte politiet

Nyheter

Torsdag klokka 21.46 fikk politiet melding om at en mann snoket rundt på Melhus, og da nærmere bestemt i Asbjørn av Medalhus veg der det er en del boliger. Vegen er sør for Melhus sentrum.

- En mann skal ha lyst med lommelykt ned i postkasser. Politiet rykket ut og søkte etter mannen, men klarte ikke å finne ham, sier seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politistasjonsdistrikt.

Ustad forteller at politiet har fått beskrevet at mannen var stor, gikk kledd i en mørkebrun boblejakke og i dongeribukse. Politiet mistenker at mannen hadde planer om å stjele post.

Rådet fra Ustad er dette:

- Lås kassen, tøm kassen ofte og følg med. Det er en tendens til at posttyver går igjen i visse områder, sier Ustad.