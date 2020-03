AtB reduserer busstilbudet, men kontrollørene er like aktive

Nyheter

Fra før er nattbussen, bussen til Skistua og bussen til Storlien stoppet.

Lørdagsruter

Fra mandag 23. mars blir det imidlertid enda mer innskrenkinger. Trønderbladet har tidligere i uka skrevet at AtB ville opprettholde bussruter som en beredskap. Nå blir det innført lørdagsruter og kutt i skolebussruta.

- Det er riktig at det vil legges om til lørdagsruter med ekstra avganger fra mandag. Melhus og Malvik (grønne busser) kjøres det lørdagsruter med ekstra avganger mandag-fredag. Det vil gå avganger til og fra Hølonda fra mandag også, og der vil alle merket "S" utgår. Regionlinjene kjøres som normalt, med unntak av avganger som er merket med «S» i rutetabellen. De aller fleste skolelinjer blir innstilt. Reiseplanleggeren på atb.no og i appen AtB Reise er oppdatert. Rutetabellene på atb.no vil også bli oppdatert i løpet av formiddagen. Holdeplassene blir ikke oppdatert med informasjon i denne omgang, skriver direktør for kommunikasjon og drift, Grethe Opsal i AtB i en e-post til Trønderbladet.

Det blir altså heller ingen skolebusser siden skolene er stengt.

- Ja, de aller fleste skoleruter i distriktene blir innstilt. Dette er gjort i dialog med kommunene. Noen opprettholdes på bakgrunn av behov som er meldt inn. Også avganger merket med «S» i øvrige regionlinjer blir innstilt. Ellers vil regiontilbudet gå som normalt, opplyser Opsal.

Opsal forteller at det er hektiske tider for AtB, og det derfor ikke er aktuelt å vurdere å bruke kun 12 meter lange busser fra Melhus og inn til byen for å unngå at reisende fra Brekkåsen må bytte buss på Melhus skysstasjon.

Fortsetter å kjøre tomme busser 75 prosent av de bussreisende har forsvunnet, men AtB vil inntil videre opprettholde bussrutene.

Billettkontroll

Da Trønderbladet var ved Melhus skysstasjon rett før klokka 07.30, var det ikke akkurat kø ved bussdørene. Bare to bussreisende var å se. I tillegg var det to vektere på den ene bussen.

- Vi har billettkontroll flere ganger om dagen, forteller den ene vekteren.

På spørsmål om folk sniker på bussen også disse dager, svarer vekteren ja.

Ingen får betale kontant på bussen og nattbussen forsvinner AtB setter inn nye tiltak for å hindre koronasmitte, men benekter at noen avvises fra bussen.

Som smitteverntiltak har AtB stengt bussdøra fremst i bussen av hensyn til sjåføren, og sjåføren åpner dørene på alle holdeplasser slik at folk slipper å trykke på knapper. Det kan ikke lenger betales kontant på bussen.

Saken oppdateres!

Slik ser det ut i Melhus sentrum Vanligvis er det hektisk aktivitet i Melhus sentrum på dagtid, men se så lite folk det er nå.