Nyheter

Torsdag klokka 07 fikk politiet melding om ei utforkjøring på fylkesveg 30 i Singsås.

- Sjåfører melder at vedkommende klarer å få bilen opp på veien, og at det ikke har oppstått personskade, sier seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politistasjonsdistrikt.

Ustad opplyser at melderen har varslet at bilen har punktert og har fått noen skader, men at det ikke er skade på annenmanns eiendom.