Oppdaget at bilen var stjålet og sjåføren ruset

Nyheter

Klokka 21.25 onsdag fikk politiet melding fra en person som syntes ei utforkjøring på Singsås var mistenkelig.

- Det startet med ei utforkjøring, og melder gir hjelp til de to som har kjørt utfor. Melderen synes utforkjøringa er mistenkelig, og melder fra til politiet, sier seksjonsleder Ole Petter Ustad i Trøndelag politidistrikt.

Ustad forteller at politiet rykker ut.

- Det viser seg at fører er ruset, og at bilen er stjålet. I bilen satt det en mann og en kvinne, og begge er anholdt av politiet. De ble fraktet til Røros, og er anmeldt for motorvogntyveri og ruskjøring, sier Ustad.

Ifølge Ustad bor eier av bilen i Trondheim, og de mistenkte er også fra Trondheim.