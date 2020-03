Melhus Ski må fortsatt betale sjokkregning

Nyheter

Ønsket om likebehandling og bekymring for kommuneøkonomien fører til at Melhus formannskap har gitt avslag på søknaden fra Melhus Ski om å få ettergitt ei kommunal regning på 131.000 kroner. Regninga er et gebyr idrettslaget har fått i forbindelse med reguleringsplanen for Skjetnemyra.