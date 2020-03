Mange i Melhus er testet

Nyheter

- Pr. onsdag var det 53 testede i Melhus kommune. Mange testes i Trondheim fordi de har fastlege der, og vi har et godt samarbeid med Trondheim om dette, sier rådmann Katrine Lereggen i Melhus kommune.

Onsdag varslet Melhus kommune om at en person bosatt i Melhus var smittet i utlandet, og hadde blitt frisk igjen slik at det var liten fare for spredning i Melhus. Midtre Gauldal har fått én positiv test blant de testene som er tatt.

Eget testteam

- Vi har inngått avtale om at fastleger kan rekvirerer test hos testteamet vår, og vi har et godt rigget team for dette. Fastlegene er veldig godt orientert om testreglene. Melhus kommune følger de nasjonale retningslinjene når det gjelder hvem som testes, sier Lereggen.

Ifølge de nasjonale retningslinjene skal blant annet bare de med symptomer, testes. Ifølge NAV Trøndelag er det 1125 sykefraværstilfeller med påvist eller mistanke om koronadiagnose.

Melhus kommune har opprettet et eget testteam, og har i tillegg både koronatelefon og kan svare skriftlig på spørsmål som folk måtte ha.

Mange henvendelser

Mange kan være urolige, redde og sinte i disse dager, og særlig fordi Norge står overfor en situasjon landet ikke har vært oppe i siden andre verdenskrig når det gjelder restriksjoner.

- Det kommer mange henvendelser via telefon og e-post, og vi får gode tilbakemeldinger fra folk på at de får svar. Spørsmålene er alt fra helse til hyttetur og barnehage, og vi henviser til dem som sitter med kunnskap. Vi oppfordrer også folk til å bruke informasjon på nettsider til kommunen, NAV og helsenorge.no, forteller Lereggen.

Lereggen minner om at vi står oppe i ei spesiell tid, og at det gjelder å holde motet oppe. Samtidig roser hun folk for å være rolige og for at de følger de retningslinjer som er gitt.

