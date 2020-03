Slik påvirkes kommunestyremøtet av koronasituasjonen

Nyheter

Kommunestyret hadde ifølge møteplanen et møte torsdag 19. mars. Dette møtet er avlyst.

- Vi ønsker heller å gjennomføre fjernopplæring av kommunestyret i fjernmøteavvikling torsdag 19. mars. Dette med henblikk på å gjennomføre et møte med saksbehandling i løpet av påfølgende uke, det vil si torsdag 26. mars. Partigruppene kan da avholde egne telefon- eller fjernmøter i forkant av dette, skriver Moen.

Saksliste vil bli utsendt senest torsdag 19. mars.

Blir ikke kommunestyremøte på rådhuset - I tråd med nasjonale anbefalinger blir det ikke avholdt kommunestyremøte på rådhuset torsdag 19. mars, sier ordfører Sivert Moen i Midtre Gauldal.

Dataprogram eller telefon

Moen opplyser også at alle politiske møter blir avholdt som fjernmøter inntil videre.

- For gjennomføringen kan vi bruke dataprogrammet «Microsoft Teams». Dette er den samme plattformen som vi også benytter til å lede fjernundervisningen i grunnskolen via nettbrett. Det er også mulig å bruke telefonmøter som et alternativ. I den grad kommunen har teknisk utstyr for at allmennheten kan følge forhandlingene så skal det gjøres. Kommunen oppfordres til å gjøre lydfiler eller video fra møtene tilgjengelig for allmennheten, skriver Moen.

Han legger til at det i nærmeste fremtid kan oppstå kapasitetsproblemer på saksbehandling, slik at noen møter eller saker må utsettes av den grunn.

- Vi sitter litt langt fra hverandre Melhus formannskap var for første gang samlet til et møte der svært få var fysisk til stede.