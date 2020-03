Person fra Melhus smittet av koronaviruset

Nyheter

Melhus kommune skriver onsdag i ei pressemelding at en person som har bostedsadresse i Melhus, har vært i utlandet og er blitt smittet av koronaviruset.

- Vedkommende ble smittet og hadde symptomer kun under oppholdet i utlandet, men var frisk og symptomfri ved ankomst til Norge. Det er viktig å understreke at dette tilfellet gir svært liten grunn til fare for spredning i Melhus-samfunnet, uttaler rådmann Katrine Lereggen i ei pressemelding fra kommunen.

Rådmann Katrine Lereggen sier til Trønderbladet over telefon at hun ikke kan gå i detaljer om hvor gammel vedkommende er. Videre understreker hun at karantenereglene er blitt fulgt.

- Etterhvert vil vi oppleve at vi får flere smittede innbyggere. Da er det enda viktigere at de som blir syk, følger karantenereglene. Det er godt å se hvor alvorlig samfunnet tar dette, sier Lereggen.

Smittevernlege Aslak Jaryd Johansen opplyser i pressemeldinga at personen er testet på St. Olavs hospital i Trondheim.

- Alle rutiner er fulgt. Både vedkommende selv og aktuelle nærkontakter har fulgt karantenereglene her i Norge og alle er friske pr. dags dato. Basert på dett er det tilnærmet utelukket at andre i Melhus er utsatt for smitte fra dette tilfellet, uttaler Johansen.

29 er testet i Melhus, og ifølge smittevernlegen er ingen av disse testene postive.

- Folkehelseinstituttet har imidlertid bekreftet at mørketallene kan være store. Nye retningslinjer fra norske myndigheter gjør at testing nå er forbeholdt visse pasientgrupper og helsepersonell som får luftveissymptomer, skriver kommunen i pressemeldinga.