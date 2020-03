Fortsetter å kjøre tomme busser

Nyheter

- Det har vært en nedgang på 75 % siden forrige uke. Denne utviklingen er jo helt naturlig iom at alle skoler er stengt, og at de som kan oppfordres til å ha hjemmekontor i størst mulig grad. Det betyr også at det er god plass om bord i bussene til å holde avstand for de som reiser kollektivt, forteller Grethe Opsal, direktør for kommunikasjon og drift i AtB i en e-post etter at Trønderbladet tok kontakt.