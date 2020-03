Stenger gjenbruksbutikken og kundesenteret

Nyheter

Fra tirsdag stenger det interkommunale renovasjonsselskapet ReMidt IKS gjenbruksbutikkene, kundesenter og kontorsteder av hensyn til faren for smitte av koronaviruset.

Avfallstaxi og flere dunker i vente for innbyggerne Avfallstaxi og enda flere avfallsdunker hjemme er noe av det innbyggerne kan vente seg framover fra ReMidt IKS.

Opprettholder drifta

Kommunikasjonsansvarlig Erik Prytz Reitan skriver i en e-post at ReMidt IKS inntil videre vil ha drift ved alle anlegg.

- Det betyr at gjenvinningsstasjonene er åpne og innsamlingen av avfall fra våre 130.000 innbyggere går som normalt. Imidlertid er vi tydelig på at innbyggere som er i karantene, eller som har symptomer på forkjølelse eller luftveissykdommer, ikke skal levere avfall ved våre gjenvinningsstasjoner. Det vil også være begrenset hvor mange som får anledning til å være inne på våre anlegg samtidig, skriver Reitan i e-posten.

Rådet fra ReMidt IKS er at dersom en har behov for å komme i kontakt med dem, kan en ta kontakt enten via telefon, e-post eller via hjemmesiden.

Om å ta hensyn

Dessuten anmoder renovasjonsselskapet om at folk tar hensyn til at bransjen er definert som samfunnskritisk, og at det betyr at det er avgjørende at medarbeiderne er utenfor karantene og fri for smtte.

- Vi setter derfor stor pris på at innbyggerne respekterer og overholder de til enhver tid gjeldende bestemmelser for å begrense spredning av koronavirus. ReMidt IKS følger situasjonen tett og har beredskap for å sikre at den samfunnskritiske delen av virksomheten vår holdes i gang, skriver Reitan i e-posten.