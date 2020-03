Reduserer tilbudet innen psykisk helse- og rustjeneste i Midtre Gauldal

Nyheter

- Fra tirsdag 17. mars vil vi kun utføre helt nødvendig psykisk helsehjelp. Dette betyr at alle samtaler med fysisk oppmøte på kontor avlyses, opplyser Gorseth på kommunens nettsider.

- Alle våre brukere vil likevel få tilbud om oppfølging via telefon. Hjemmebesøk vil kun utføres der det er presiserende nødvendig. Vi vil da helst møte brukeren på trappa og ta en kort samtale/utlevering av medisiner. Alle som har behov for hjelp til handling oppfordres til å bruke pårørende og/eller taxi. De som ikke har pårørende eller av andre årsaker ikke kan/ikke kommer seg på butikk kan be om bistand fra oss, skriver Gorseth på nettsidene til kommunen.

Oppretter «koronanummer» i Midtre Gauldal For å håndtere informasjonsbehovet til innbyggerne, har Midtre Gauldal kommune opprettet en kanal hvor man kan ta kontakt om lokale spørsmål knyttet til koronaviruset.

- Alle dører er låst

Gorseth skriver videre at alle dører inn til rådhuset er låst.

- Dette gjelder også inngangen og venterommet til psykisk helse og rus/helse og familie. Avtal gjerne på forhånd før du eventuelt kommer på døra her. Ikke ta kontakt med legekontoret ved spørsmål dere normalt ville stilt oss; vi er tilgjengelig for spørsmål, råd og veiledning. Vi er tilgjengelig for alle sammen hele døgnet i tiden fremover: Ta kontakt på telefon 94838396 eller mailadressen keg@midtre-gauldal.kommune.no ved behov for noen å prate med raskt, skriver Gorseth.

- Ikke oppsøk psykisk helse og rus hvis du selv eller noen i din husstand har luftveissymptomer – gi oss også beskjed før vi eventuelt kommer på hjemmebesøk hos deg. Jeg oppfordrer også alle til å følge med på kommunens hjemmeside for forløpende oppdateringer, skriver Gorseth.