Frykter koronasyke går rundt i Melhus

- Det er litt dårlig av Melhus kommune at de ikke varsler befolkninga om at det er koronasmittede i Melhus. Da kan vi foreta ekstra sikring, sier en melhusbygg.

Svekket immunforsvar

47-åringen har svekket immunforsvar, er lungesyk og diabetes 2 slik at han er i risikogruppe, og han forteller at det går rykter om at en koronasmittet person er i Melhus uten å holde seg i karantene.

Mannen sier at han må holde seg hjemme.

- Jeg har en samboer som er en av dem som må på jobb, og jeg har flere barn deriblant en åtteåring. Ikke gå rundt og lat som at du ikke er smittet - det setter en støkk i folk, sier mannen.

Ifølge mannen skal den koronasmittet han hadde hørt om, gått rundt omkring.

- Ingen smittetilfeller

- Pr. tirsdag morgen er det ingen koronasmittede i Melhus har vi fått opplyst fra smittevernlegen, sier rådmann Katrine Lereggen.

Lereggen sier videe at kommunen hører en del rykter om at det skal være noen som er smittet, men at det altså ikke er påvist positiv smitte ut fra det smittevernlegen har fått meldt inn. Hver morgen har kriseledelsen i Melhus kommune møte for å oppdatere og planlegge videre.

- Vi er heldig som ikke har fått smittede, sa ordfører Jorid Jagtøyen til Melhus formannskap under orienteringa under møtet tirsdag.

Har desinfisert skoler og barnehager Renholderne i Melhus kommune jobber på høygir for å sikre at alt skal oppleves som trygt.

Forbereder for smitte

Jagtøyen orienterte om at det forberedes for at det kan bli et større antall syke melhusbygger, og at det gjøres klart for mottak av syke personer på Buen helse- og omsorgssenter. Kommunen har også fått forespørsel om å ta imot utskrivingsklare pasienter fra St. Olavs hospital, og Jagtøyen sa at kommunen har stort fokus på dette.

- Den store bølgen av smitte er ventet å komme om 2-3 uker, sa Jagtøyen.

Pågangen på koronatelefonen og koronatemaet har vært stor, og kommunen understreker at det skal være henvisning fra fastleger. Mange av spørsmålene dreier seg om symptomer og at noen kjenner noen som kan være smittet, og Jagtøyen sier at det vil bli laget informasjonsside om ofte stilte spørsmål.

- Bare et tidsspørsmål før noen i Melhus er smittet I Melhus testet nå 10 personer hver dag, og kommunen oppretter egen koronatelefon og eget team for å avlaste fastlegene. Kommunen setter også inn andre tiltak.

Politiets rolle

Seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politistasjonsdistrikt opplyser at det kommer inn meldinger om potensielle smittespredere, og for eksempel på at folk spytter på andre.

- Vi har fått føringer om å prioritere å ta dem som bryter karantene, og får flere og flere verktøy for å håndtere dette, sier Ustad.

NTB melder at Folkehelseinstituttets tall viser at det nå er 1308 koronasmittede i Norge