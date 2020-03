Dette er status i Midtre Gauldal

Nyheter

10 nye prøver er planlagt i dag. Dette opplyser Midtre Gauldal kommune på sine nettsider tirsdag 17. mars.

- Legekontoret merker at etterspørselen etter testing er økende, spesielt blant helsepersonell. Det er en løpende kapasitetsvurdering på legekontoret, og vi vil ikke ha mulighet til å teste alle som ønsker det samtidig, skriver kommunen på sine nettsider.

- En kapasitetsvurdering

Videre kan man lese at luftveisinfeksjon defineres som hoste, feber eller tungpust, og det er ikke grunnlag for å teste helsepersonell seg bare føler seg litt uvel.

- Dette er som nevnt en kapasitetsvurdering, selv om vi naturligvis skulle ønske at vi kunne tilby test til alle som ønsker det. Et annet viktig poeng er at en negativ test, tatt på «feil» tidspunkt (altså uten at man har relevante symptomer) vil kunne gi en falsk trygghet, som i verste fall bidrar til smittespredning idet man tror at man er smittefri når man etter hvert faktisk utvikler symptomer forenlig med Covid19-infeksjon. Vurderingen av hvem som skal testes avgjøres av lege, opplyser kommunen.

Størenbedrift med viktig bidrag i kampen mot koronaviruset På Støren produserer nemlig Capro Cases AS transportkasser til en desinfeksjonsmaskin, som benyttes i kampen mot koronaviruset.

Utsetter konfirmasjoner til etter sommeren Og avgjørelsen om å ikke ha offentlige gudstjenester, samt begrense deltagelsen i dåp, vielser og begravelser, vil være gjeldende på ubestemt tid.