21 barn av 3200 i barnehager og skoler

- En sjekk jeg har tatt med alle skolene og barnehagene, viser at det er 21 barn i skoler og barnehager rundt om i Melhus. Ingen barnehager er stengt, og det er plass til flere barn, sier kommunalsjef Nina Hoseth.

I en normalsituasjon er det omtrent 3200 barn i barnehager og skoler i Melhus ifølge Hoseth.

Kommunalsjefen har hjemmekontor fordi hun er forkjølt, men forsikrer om at hun flere ganger daglig er i kontakt med enhetene for å følge dem opp. Intervjuet er derfor pr. telefon.

Utvalgte grupper

Nasjonale myndigheter har bestemt at barnehagene og skoler skal ha åpent for barn av foreldre som har samfunnskritiske yrker, og regjeringa har kommet med ei liste over hvilke yrker dette er. Derfor holder barnehager og skoler åpent for å ta imot barna.

- Noen barnehager har ikke fått noen barn, men foreløpig har vi ikke stengt noen barnehager likevel. Om det blir behov, oppbemanner vi for å kunne ta imot flere barn enn det vi har fått til nå. Kommunen er blitt bedt om å begrense antall barn, og barn med spesielle behov og barn med foreldre med samfunnskritiske yrker prioriteres. Det er satt inn ekstra renhold. Om noen er usikre på om de skal sende barnet til barnehagen eller skolen, skal de ta kontakt med styrer eller rektor, sier Hoseth.

Skolene

For skoleelever har kommunen satt i gang fjernundervisning, og inntrykket Hoseth sitter igjen med etter en ringerunde, er at tilbakemeldingene er veldig positive. Hoseth forteller at en skole har fått innspill fra FAU.

- Det er mulig å se om elever ikke er påkoblet. Lærere vil ringe opp elever som ikke er påkoblet for å se hva som er problemet. Det har vært en overbelastning i nettet, men vi har en egen rådgiver på IT-avdelinga som følger opp barnehager og skoler. Jeg vil gjerne rose lærerne for den innsatsen de legger ned denne perioden, og lærerne sier at de foresatte er gode til å følge opp, sier Hoseth.

Forventninga til kommunen er at elevene skal logge på. Ifølge Hoseth har foreldre på en skole bedt om å få konkrete tidspunkt for når fjernundervisninga pågår.

- Vi kan ikke se at unger mister undervisning som følge av koronaviruset. Noen elever som trenger fred og ro, jobber bedre hjemme. Ungdomsskolene melder at det går godt med undervisninga. For de ungene som har spesielle behov, prøver vi å lage egne ordninger og vi har kontakt med assistenter som kan følge opp ungene på ettermiddager. Fremmedspråklige elever er det vi jobber mest med nå for å få til et opplegg, forklarer Hoseth.

Kulturskolen

Kulturskolen er kommunen i ferd med å få stablet på beina igjen. Hoseth forteller at det skjer mye spennende i kulturskolen i disse dagene.

- Det er opprettet kontakt mellom lærer og elev om øving via digitale plattformer, og vi jobber for å bevare interessen for kulturskoletilbudet. Elevene får lekser, og det prøves ut korpsøvelse på digital plattform. Gitarelever får egen blogg. Melhus er en kulturkommune. Kulturskolen har lang venteliste. Det er synd om koronakrisen ødelegger den gode interessen vi har hatt, sier Hoseth.

Kommunalsjefen forteller at kommunen er forberedt på at det blir fjernundervisning de to kommende ukene, og at kommunen avventer beskjed fra nasjonale myndigheter om hva som skjer videre.