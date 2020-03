100 har meldt seg som hjelpere

Nyheter

Ordfører Jorid Jagtøyen (Sp) er svært fornøyd med at så mange vil bistå Melhus kommune om det er behov under koronakrisen.

- 100 personell meldte seg i helga, opplyste ordfører Jorid Jagtøyen (Sp) til Melhus formannskap på tirsdag, og samme opplysning ga hun til Trønderbladet på mandag.

Dette er personer som har meldt fra at de kan bistå på et aller annet vis. I tillegg har mange meldt fra at de kan hjelpe til på et eller annet vis. Responsen på appen Nyby har ifølge ordføreren, vært formidabel. Appen skal koble sammen frivillige og dem som trenger bistand.

Melhus kommune mobiliserer til koronadugnad via mobilapp Det trengs frivillige til å blant annet levere dagligvarer på døra til de mest sårbare i samfunnet vårt.

En rekke virksomheter innen helse og velferd er blitt stengt. Alle de tre helse- og omsorgssentren eer stengt, og det samme gjelder Bygdakafeen. Dag- og aktivitetstilbud er stengt, og treningsgrupper er stoppet. Kommunen har også lagt ned tilubdet om avlastningsopphold, og det er redusert tilbud på helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Videre er flyktningetjenesten og Melhus voksenopplæring stengt, og personell er satt inn i andre oppgaver som prøvetakingsteam og informasjonstelefon.

Kommunen har fått stor pågang på informasjonstelefonen og prøvetakingsteamet, og minner om at det er fastlegen som henviser til prøvetaking hos teamet.