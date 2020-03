Vil at foreldre skal slippe å betale for virusstengte lokaler

Nyheter

- Som følge av koronakrisen har kommunen stengt barnehager, SFO, kulturskolen, idrettshallene og kulturarenaer for å begrense muligheten for smitte i befolkningen. Samtidig opplever mange familier økonomiske utfordringer som følge av krisen, blant annet med permitteringer eller færre vikaroppdrag, skriver opposisjonsleder Per Olav Skurdal Hopsø (Ap) i ei melding til Trønderbladet.

Skurdal Hopsø varsler at partiene Ap, KrF, SV, MDG, Rødt, PP og Frp står sammen om forslaget.

- Vi vet i dag ikke hvor lenge den nåværende situasjonen vil vedvare. Vi bør derfor allerede nå beslutte at kommunen ikke vil kreve betaling for de tjenestene som ikke blir levert til privatpersoner og frivilligheten. Dette vil være litt av vårt bidrag til å lette de økonomiske konsekvensene for innbyggerne og frivilligheten i kommunen, og gi en større grad av forutsigbarhet fremover, skriver Skurdal Hopsø i meldinga.

Forslaget fra opposisjonen er at kommunen ikke tar betaling for tjenester som ikke leveres på grunn av koronakrisen, til privatpersoner samt frivillige lag og organisasjoner. Som eksempler nevner Skurdal Hopsø betaling for barnehageplass, SFO, kulturskole, leie av idrettshaller og kulturarenaer.

Alle politiske møter med fysisk oppmøte er avlyst, men ordfører Jorid Jagtøyen (Sp) varsler at det holdes telefonmøter med formannskapet.