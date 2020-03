Seks personer testet for korona i Midtre Gauldal

Nyheter

- Vi kommer nå inn i en fase der vi forventer at vi kommer til å teste flere, blant annet mange i kommunen som jobber innen helse- og omsorgssektoren. Personell herfra med pasientnært arbeid skal nå testes ved luftveissymptomer, sier kommuneoverlege Bjørn Lyngen i Midtre Gauldal kommune.

Dette sier han på kommunens nettsider.

- Så snart vi får de første positive tilfellene, vil også nærkontakter måtte testes hvis de har luftveissymptomer. Kapasiteten for å gjennomføre testing må balanseres mot annet nødvendig arbeid ved legekontoret, og det vil bli vurdert fortløpende. Vi ber om forståelse for at det må påregnes noe ventetid, sier Lyngen.

100 prosent som kommuneoverlege

Til Trønderbladet opplyser Lyngen at han har inngått en avtale, som gjør at han jobber 100 prosent som kommuneoverlege inntil videre.

- Altså blir pasientene mine ivaretatt av de andre legene, og etter hvert av vikar, sier Lyngen.

