Søker frivillige til helse- og omsorgsoppgaver

- Koronavirusutbruddet gjør at vi potensielt står overfor store utfordringer innen helse- og omsorgssektoren i Melhus. Er du frisk og har ledige hender kan det være at vi trenger din hjelp i tiden fremover, sier Trude Wikdahl, kommunalsjef for helse og velferd i Melhus kommune, i en pressemelding til Trønderbladet.



- For å vite hvem vi kan kontakte og hva den enkelte kan bidra med, oppretter vi nå en base hvor alle som har helsefaglig bakgrunn eller erfaring kan registrere seg som frivillig. I første omgang ønsker vi å få oversikt over hvem som kan stille opp. Dersom vi kommer i en situasjon med mangel på personell, tar vi direkte kontakt på telefon for en nærmere prat med de som har meldt seg, forteller Wikdahl!

Interesserte melder seg som frivillig ved å laste ned mobilappen Nyby og melder seg inn i gruppen «koronadugnad helsepersonell».

Dersom behovet for hjelp blir konkret, vil det komme oppdrag direkte inn i appen. De frivillige tilbyr hjelp når de har tid og anledning, og all dialog og alle avtaler skjer direkte i Nyby-appen.

