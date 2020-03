Foreldre slipper å betale for virusstengte lokaler

Nyheter

- Som følge av koronakrisen har kommunen stengt barnehager, SFO, kulturskolen, idrettshallene og kulturarenaer for å begrense muligheten for smitte i befolkningen. Samtidig opplever mange familier økonomiske utfordringer som følge av krisen, blant annet med permitteringer eller færre vikaroppdrag, skriver opposisjonsleder Per Olav Skurdal Hopsø (Ap) i ei melding til Trønderbladet.

Skurdal Hopsø varsler at partiene Ap, KrF, SV, MDG, Rødt, PP og Frp står sammen om forslaget.

Innføres med en gang

I etterkant av at saken var blitt publisert i Trønderbladets nettavis, sier ordfører Jorid Jagtøyen at det er en selvfølge at foreldre ikke skal betale for kommunale tjenester de ikke får og at dette er en sak som kriseledelsen har jobbet med siden sist torsdag. Hvordan dette skal gjøres rent praktisk, er ikke avklart ennå ifølge Jagtøyen.

- Det er ikke avklart ennå om foreldre skal betale regninga og så få den refundert eller om de ikke får regning i det hele tatt. Vi er opptatt av at folk ikke skal få økonomiske bekymringer i tillegg til bekymringer for koronaviruset, sier Jagtøyen.

Forslaget fra opposisjonen er at kommunen ikke tar betaling for tjenester som ikke leveres på grunn av koronakrisen, til privatpersoner samt frivillige lag og organisasjoner, og dette er ifølge Jagtøyen en selvfølge. Som eksempler nevner Skurdal Hopsø betaling for barnehageplass, SFO, kulturskole, leie av idrettshaller og kulturarenaer.

Kultursjef Jan Erik Landrø forteller at hans avdeling har noen utfordringer siden mange av aktivitetene fordrer at mange er til stede. I tillegg er en del av de ansatte enten i hjemmekarantene, har hjemmekontor eller har ordinært sykefravær. Samtidig opplyser Landrø at det blir sett på om det er mulig å ha visse kulturaktiviteter.

Politiske møter

Alle politiske møter med fysisk oppmøte er avlyst, men ordfører Jorid Jagtøyen (Sp) varsler at det holdes telefonmøter med formannskapet. Formannskapsmøtet på tirsdag skal derfor gå som møte, men ikke som fysisk møte. Rådhuset er stengt for besøkende.