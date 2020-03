Røde Kors tar omfattende grep mot koronasmitte 

Nyheter

Røde Kors i Norge gjennomfører nå en rekke tiltak for å unngå at smittespredning svekker den frivillige beredskapen, og er beredt til å bistå myndighetene ved behov.

– Det er svært viktig at alle gjør sitt for å bremse dette viruset, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i en pressemelding til Trønderbladet.

Røde Kors har allerede iverksatt strenge smitteverntiltak for ansatte og frivillige, og vedtok denne uka ytterligere grep for å kunne opprettholde en beredskap og fylle rollen som støtteaktør for norske myndigheter, samt sørge for at sårbare grupper blir ivaretatt.

For å være best mulig forberedt til å hjelpe i Trøndelag har det blitt satt felles kriseledelse for de to Røde Kors-distriktene i fylket.

– Vi følger utviklingen tett, og hjelper lokalforeninger med å legge planer for samarbeidet med sin kommune, eller som i mange tilfeller iverksette planer som allerede er lagt, sier Thomas Enoksen, leder for distriktsstyret i Sør-Trøndelag Røde Kors.

