Melhus kommune mobiliserer til koronadugnad via mobilapp

Melhus kommune har den siste tiden benyttet mobilappen Nyby for å koordinere frivilligheten. Nå etablerer kommunen en ny kanal i appen for å mobilisere i dugnaden mot korona.

Dette opplyser kommmunen i en pressemelding til Trønderbladet lørdag.

– Vi vet at mange ønsker å hjelpe. Med Nyby-appen kan vi koble de som har behov for hjelp i en krevende situasjon sammen med de som er friske og har ledige hender, sier Heidi Pallin Aaring, prosjektleder velferdsteknologi i Melhus kommune.

Hjelp til når du har tid

Helt konkret fungerer det slik at de som trenger hjelp går inn i appen og melder seg inn i gruppa «Innbyggere i Melhus».

Deretter kan de frivillige, som har meldt seg inn i gruppa «Melhus Frivilligsentral», tilby hjelp når de har tid og anledning. Man får beskjed om noen trenger en håndsrekning, og kan selv avgjøre om det passer.

Starter hjemkjøring

Fra og med mandag 16. mars kan de som er med i «Innbyggere i Melhus»-gruppa be om innkjøp og hjemkjøring av varer fra butikk.

– Akkurat nå er vi alle med i en dugnad for de mest sårbare i samfunnet vårt. Direkte kobling innenfor trygge rammer skaper betydelig enklere koordinering mellom de som har et behov, og de som faktisk kan bidra. Kommunen har også organisert et eget team som tilbyr opplæring og bistand til brukerne av Nyby, forteller Marit Leer Øyaas, avdelingsleder ved Idrettsveien bofelleskap i Melhus kommune.

