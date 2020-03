Stenger venterommet på Melhus skysstasjon

Nyheter

Daglig leder Anders Grønning innfører stenging av venterommet på Melhus skysstasjon på grunn av koronaviruset.

- Et venterom kan være et sted der folk lett smittes. Derfor blir det stengt, sier Grønning.

Grønning forteller at flere virksomheter i bygget er blitt stengt på grunn av myndighetenes pålegg, og det gjelder frisør, massasje og fotpleie.

Hærverk

Det er også en annen grunn til at venterommet stenges.

- I venterommet er det blitt begått hærverk igjen, og det så ikke ut, sier Grønning fortvilt.

I tillegg til roting, har noen også tent på søppelkasser.

- Vi kommer til å investere i overvåkningskamera, og vi vurderer at det bare skal være åpningstid bare om morgenen når venterommet kan gjenåpnes igjen, for å unngå hærverk. Det er ille at noen få ødelegger for resten, sier Grønning.

Venterommet fikk forlenget åpningstid av hensyn til de reisende som venter på buss eller tog.

