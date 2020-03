Midtre Gauldal innfører digital undervisning

Nyheter

Fra og med mandag 16. mars vil elever i grunnskolen i Midtre Gauldal få digital undervisning. Det opplyser kommunen på sin hjemmeside fredag ettermiddag.

Alle elever fikk torsdag med seg læringsbrett og lærings-PC hjem.

Fredag gikk det ut informasjon til alle elever og foreldre/foresatte i «Meldeboka». Informasjonen beskriver hvordan kommunen organiserer undervisningen for grunnskoleelever.

Elevene skal være klare til undervisning mandag klokka 10.00. Om det er noe som ikke fungerer, vil læreren ta kontakt med elevene på annen måte, for å finne ut hvordan de skal få det til.

Opprettholder undervisningen

I brevet som er sendt ut til foreldene står det:

«Skolene i Norge er bedt om å opprettholde et undervisningstilbud ved hjelp av digitale verktøy. Vi regner med at det kan oppstå noen startutfordringer, så sånn sett blir mandag en testdag for å sjekke at alt fungerer som det skal.Fra og med tirsdag blir det mer fokus på undervisning.

Rektorer og skoleeier vil evaluere løsningen som er valgt fortløpende - endringer og justeringer må derfor påregnes. Dersom barnet ditt er syk, eller forhindret fra å delta i undervisninga som foregår hjemme, skal dere melde om dette til skolen på vanlig måte.»

Trønderbladet har ikke lyktes med å få kommentar fra Toril Grøtte, kommunalsjef oppvekst i Midtre Gauldal.

