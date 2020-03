Ingen får betale kontant på bussen og nattbussen forsvinner

Nyheter

Busser, hurtigbåter og ferge kan være smittekilder i disse koronavirus-tider, og AtB varsler nå enda flere tiltak overfor de reisende ifølge ei pressemelding.

De nye tiltakene er:

- Nattbussen og nattrikken stoppes fra i dag og inntil videre

- Ingen får betale med kontanter på bussene og det gjelder også regionbussene

- Billetter må kjøpes på forhånd, og det gjelder både busser i trondheimsområdet og regionbusser

- Fremste dør på bussen blir ikke åpnet og det settes opp sperrebånd bak sjåføren. På metrobussene kan fortsatt alle dører benyttes

- Dører åpnes automatisk av sjåfør slik at folk slipper å trykke på knapper

- AtBs kundesenter i Prinsens gate stenges lørdag, men det er mulig å kontakte kundeservice via telefon eller på nettet.

- AtBs hittegodskontor har redusert service, og kun kritiske eiendeler kan hentes ut

Dessuten oppfordrer AtB om å

- holde avstand til andre passasjerer

- ikke gå ombord om du ser at det er trangt på bussen

- ikke gå ombord om du er syk

- vask hendene ofte og grundig

- gå eller sykle i stedet

- reis utenom rushtid

Skal ikke nektes adgang

I Facebook-gruppa for dem som kjemper for å få tilbake direktebussen fra Brekkåsen til Stjørdal, melder en at han ikke fikk være med 71-bussen til Melhus selv om den var halvfull.

- Vi kjenner ikke til årsaken for hvorfor sjåføren i dette tilfelle kjørte forbi passasjeren. Det er ikke innført restriksjoner på antall passasjerer om bord i våre busser pr i dag. Vi henstiller til at passasjerene må holde avstand, vise hensyn til hverandre og sjåfør ved kollektivreise, og følge retningslinjene som er gitt av Folkehelseinstituttet med hensyn til smittevern, opplyser direktør Grethe Opsal i AtB i en e-post til Trønderbladet.