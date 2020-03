Flere testet for koronavirus i Midtre Gauldal

Nyheter

- Vi har ikke fått svar på alle prøvene ennå. Vi forventer også at prøvetakningsfrekvensen vil tilta i uken som kommer, sier Lyngen.

Flere i hjemmekarantene

Kommunalsjef Svein Olav Johnsen opplyser ellers at flere kommunalt ansatte i Midtre Gauldal er satt i hjemmekarantene.

- Det handler blant annet om personer som har vært på reise utenfor Norden, sier Johnsen.

- Bare et tidsspørsmål før noen i Melhus er smittet I Melhus testet nå 10 personer hver dag, og kommunen oppretter egen koronatelefon og eget team for å avlaste fastlegene. Kommunen setter også inn andre tiltak.

Ekstra personell

Johnsen forteller at man fredag fikk ekstra personell inn på legekontoret for å ta imot telefoner fra innbyggerne i forbindelse med korona-situasjonen.

- Vi vurderer om det opprettes et eget nummer etter hvert, sier Johnsen.

Han legger til at det også er opprettet en egen mailadresse for spørsmål om korona, som man finner på kommunens nettsider.

Folketomme gater Det er fredag den 13., men det er neppe årsaken til at det er svært lite folk i Melhus sentrum.

Oppretter egen poliklinikk

Kommuneoverlege Bjørn Lyngen sier det er innført nye retningslinjer for luftveissykdommer.

- Dette medfører blant annet at vi på mandag lager en poliklinikk med egen inngang, opplyser Lyngen.

På kommunens nettsider kan man blant annet lese følgende: «Enhver luftveisinfeksjon kan nå være forårsaket av koronavirus. Dersom helsepersonell kommer i nærkontakt med en pasient som er smittet av viruset uten å vite det, og viruset senere påvises hos denne pasienten, vil helsepersonellet bli satt i karantene. For legekontorets del medfører dette fort at hele kontoret må stenge, og legetjenesten i kommunen lammes totalt. Derfor iverksettes spesielle tiltak for personer med luftveisinfeksjoner.»

- Skal helt spesielle symptomer til

Videre kan man på kommunens nettsider lese at det nå skal helt spesielle symptomer til for at en person med luftveisinfeksjon må tilses av lege. Hovedsakelig vil det da være snakk om høy feber, hoste med tung pust, betydelig redusert allmenntilstand og lignende. I fravær av slike symptomer, for eksempel hvis man har sår hals, er snørrete og bare kjenner seg i litt dårlig form, er det i alles interesse at man holder seg hjemme. Forespørsler om legetime «for å være på den sikre siden» vil fra nå av bli avslått.

Dersom man har tegn på alvorlig luftveisinfeksjon, og mener at legetilsyn er absolutt nødvendig, skal man kontakte legekontoret på telefon – ikke møt opp uten telefonkontakt først. Det vil også som nevnt fra mandag 16. mars være avsatt et eget rom med egen inngang, bemannet med lege iført beskyttelsesutstyr.

Videre ber kommunen innbyggere om å avlyse/utsette legetimer for andre, ikke-kritiske helseutfordringer dersom man for tiden har tegn til luftveisinfeksjon med hoste. Dette grunnet samme hensyn som nevnt over.