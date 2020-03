- Bøssebæringen ble avlyst, men man kan fortsatt gi støtte på nett

Nyheter

- Det var veldig dumt. Russen hadde sett frem til dette lenge, og vi ønsket å samle inn penger til et godt formål, sier aksjonsleder for rødrussen ved Gauldal videregående skole; Ebba Wagnild.

Hun forteller at sammen med sortrussen var det cirka 50 russ som skulle gå fra dør til dør med bøsser torsdag.

- Men aksjonen kan fortsatt støttes på Vipps og via en digital innsamling på nett, sier Wagnild.

Forskning på kreft

På nettsidene til Kreftforeningen kan man lese at i dag overlever tre av fire nordmenn kreft, men at det bak statistikken skjuler seg store forskjeller. Det er dessverre slik at svært få overlever flere kreftformer fremdeles, både lungekreft og bukspyttkjertelkreft er to eksempler blant disse. I år går pengene fra aksjonen til forskning på kreftformer få overlever.

