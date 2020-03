Stenger videregående skoler på grunn av koronaviruset

Nyheter

Dette opplyser Trøndelag fylkeskommune på sine nettsider.

Rektor Randi Anlaug Nordgaard Hermstad opplyser at dette også gjelder Gauldal videregående skole.

På sine nettsider skriver fylkeskommunen at man med disse tiltakene ønsker å hindre smittespredning.

- Vi ønsker å skape ro og trygghet for alle elever, foresatte og ansatte i en situasjon som for mange virker uoversiktlig. Vi ser også at andre fylkeskommuner iverksetter tilsvarende tiltak som det vi gjør, skriver fylkeskommunen.

Mannskoret avlyser kabaret Fredag 27. mars og lørdag 28. mars skulle det arrangeres kabaret i Hauka forsamlingshus. Slik blir det ikke.

Avlyser alle sosiale arrangementer I dag stenger også sykehjemmet på Støren sin kantine.

