Stjal snøfresere for å betale gjeld til rusmiljøet

I Sør-Trøndelag tingrett forklarte melhusmannen i 30-årene at han stjal de to snøfreserne hos en bedrift på Støren fordi han hadde til hensikt å betale ned gjeld han hadde i rusmiljøet, og at han observerte snøfreserne i forbifarten. Tyveriet av de to snøfreserne som ble begått på henholdsvis 7. januar i 2018 og 8. januar i 2018, skal ifølge tiltalte ha skjedd sammen med en fetter.