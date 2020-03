Stenger ikke skoler og barnehager

Nyheter

- Det er viktig for oss at barnehager og skoler holdes åpent fordi det får så store konsekvenser for helsevesenet fordi det er mødre og fedre der som ved stenging må være hjemme, sier kommunalsjef Trude Wikdahl i Melhus kommune.

Helsetjenesten må prioriteres mener kommunalsjefen.

- Det er et stort trykk på fastlegene og det kan bli stor belastning på spesialisthelsetjenesten. Kommunen opplever at det er mange spørsmål, og får mange henvendelser. Vi ser at folk ser redde, forteller Wikdahl.

Hvilke tiltak kommunen vil iverksette når det gjelder helsetjenesten, ønsker kommunalsjefen ikke å gå detaljert inn på. Men hun nevner at det kan være aktuelt å opprette et eget telefonnummer folk kan ringe om de har spørsmål. Videre opplyser hun at kommunen har mulighet til å ha egne rom for koronasyke, og at det skal unngås at helsepersonell løper mellom ulike avdelinger.

- Vi ønsker å utsette smitten. Rådet er å vaske hendene og bruke sprit for å desinfisere, sier Wikdahl.

Avlyser andakter på helse- og omsorgssentre og stenger Bygdakafeen Koronaviruset fører til at helse- og omsorgsentrene i Melhus skal unngå ansamling av folk.

Melhus har ifølge kommunalsjefen, ingen som har fått påvist koronasmitte. Flere er blitt testet og flere er i karantene.

Mange arrangementer er i ferd med å bli avlyst.