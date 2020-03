Mye gjenstår i adresseringsprosjektet i Midtre Gauldal

Nyheter

Kommunedirektøren ønsker derfor en økt innsats for å få ferdigstilt adresseringsprosjektet, og sommeren 2021 vurderes som et realistisk mål for ferdigstilling. For å få til dette er det ønskelig å sette sammen et prosjektteam. Det er avsatt 350.000 kroner til skilting av adressenavn for 2020 og 350.000 kroner for 2021. Dette kan man lese i møteinnkallingen til formannskapsmøtet torsdag 12. mars.