Jan Kåres Bil kan bli erstattet av leilighetsbygg

Nyheter

Per Knudsen Arkitektkontor AS har kunngjort at Melhustorget AS har startet arbeid med å få laget en reguleringsplan for ei tomt i Melhus sentrum. Ifølge kunngjøringa i en annonse i Trønderbladet sist fredag skal Melhustorget AS bygge to boligbygg med tre og fire boligetasjer. I første etasje er det planlagt service- og forretningsetasje.