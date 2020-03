Fikk lavere bot fordi saken lå lenge hos politiet

Nyheter

Lang liggetid hos politiet førte til at Sør-Trøndelag tingrett reduserte bota for en mann i 40-årene. Mannen var tiltalt for å ha kjørt med amfetamin og metamfetamin i blodet under en kjøretur i Klæbu. Kjøreturen var 16. september i 2018, og ifølge rettspapirene hadde mannen med passasjer i bilen.

Ifølge analyser, tilsvarte narkotikainntaket en promille på minst 1,2 da mannen var ute og kjørte. I retten tilsto mannen ruskjøringa. Retten har kommentert lang liggetid hos politiet, og har samtidig nevnt at politiet gjorde to forsøkt i fjor på å få kontakt med mannen for et avhør.

- Retten finner at liggetiden kompenseres ved at boten settes ned og at ytterligere tapstid ikke utmåles, heter det i rettspapirene.

Påtalemyndighetene hadde foreslått at bota skulle være på 35.000 kroner, og da hadde mannen fått 10.000 kroner i avslag på grunn av lang liggetid. Da hadde påtalemyndigheten lagt til grunn ei lavere inntekt enn mannen fikk fra i fjor høst. Basert på den nye inntekta skulle mannen ha fått 58.000 kroner i bot. Retten gikk enda lenger, og reduserte bota til 30.000 kroner som en kompensasjon for liggetiden hos politiet.

Dommen lød på 14 dagers betinget fengsel og ei bot på 30.000 kroner. Mannen fikk førerkortet inndratt fra 16. september 2018 til 30. oktober 2018, og retten dømte ikke mannen til mer førerkortinndragning enn dette. Den domfelte mannen vedtok dommen.