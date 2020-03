Spisested ved et vegskille

Nyheter

Spisestedet Schei Jakobsen ligger midt i smørøyet i Melhus sentrum. På gateplan, med en framtidig park som nærmeste nabo. Videre sørover skal det nye Melhustorget komme. Her vil det vrimle av folk.

Snart starter uteserveringa, men Cathrine Jakobsen er fortvilet fordi hun vet ikke om hun får bli med videre på den utviklinga som kommer. Schei Jakobsen er hennes hjertebarn, som hun har drevet i snart seks år. Tilbakemeldinga fra kundene er strålende. Hun har en stor heiagjeng. Men nå er det kniven på strupen. Leiekontrakten skal fornyes 1. mai.

Teller på knappene

- Jeg burde ha bestemt meg for lenge siden. Men jeg teller på knappene, vurderer framtida og økonomien i dette, sier Cathrine med en klump i halsen.

Hun sier Schei Jakobsen har kommet til et vegskille. Skal hun drive videre trengs det nytt og større kjøkken. Det medfører at toaletter og lager må ombygges, og nye krav fra kommunen oppfylles. Det er mulig å bygge om i de lokalene hun har i dag, men det er kostbart og det trengs å gjøres større investeringer.

Hun har fått utarbeidet tegninger, konseptet er klart og håndverkerne står klare.

- Jeg vil veldig gjerne være der jeg er, men har også sett og vurdert andre lokaler. Konsulenter har sett på mulighetene jeg har, banken har vist stor velvilje og næringsforeninga har gitt råd og veiledning. Det betyr mye at Melhusbanken har vært positiv og støttet opp, og at de har trua på meg og Schei Jakobsen. Jeg har jobbet med å skaffe investorer og har så langt fått med meg et par stykker. Men for å få realisert utbygginga trenger jeg flere og helst noen større, sier Cathrine. Å bli en del av en kjede er det eneste Cathrine Jakobsen utelukker.

Hjertebarnet har vokst

- Jeg ønsker så gjerne å fortsette, men med dagens fasiliteter kan jeg ikke drive videre slik jeg ønsker å utvikle Schei Jakobsen. Dette har vært babyen min, og jeg trives så godt med å servere gode opplevelser og hjemmelaget mat til kundene og gjestene våre, og være en del av livet i Melhus sentrum. Men hjertebarnet mitt har vokst, og har blitt større enn jeg trodde. Det er kostbart og upraktisk å drive slik vi gjør. Kjøkkenet er altfor lite, og tilpasset ei helt annen drift enn dagens, sier Cathrine, og legger til at kjøkkenet hennes heime på Gimse er større enn på Schei Jakobsen.

Her arrangerer hun konserter, pubkvelder og andre selskaper. Folk kommer, og det er stort sett fullt. Schei Jakobsen har seks ansatte, med 3,5 årsverk. Men de trenger større plass for å jobbe godt.

- Jeg er opptatt av at det skal være gode arbeidsforhold og at de ansatte trives på jobben. Jeg klarer ikke dette uten flinke folk som trives på jobben, sier hun.

Må øke omsetninga

- Det er helt utrolig at vi har klart oss i de lokalene vi har i dag. Med den utrolige stå-på-viljen de ansatte har vist og mye kreativitet har det gått på et vis. Men nå går det ikke lengre. Grunnlaget for videre drift er å ta på oss mer catering og generelt mer salg av mat. Alt dette koster, og vi vil ikke klare å bære den kostnaden i dag.

Schei Jakobsen har inntekter på litt over fire millioner kroner i året. Driftsresultatet har vært negativt i flere år.

- Det har vært løpende investeringer i alle årene jeg har drevet. Jeg har aldri hatt som mål at dette skal bli en gullgruve, men det er viktig for meg at det er en sunn og bærekraftig drift som sikrer arbeidsplassene. Det er tøft å være en liten bedrift da jeg ikke har de samme innkjøpsavtalene som de større kjedene, forklarer Cathrine.

Hun er eneieier i Schei Jakobsen, men har et styre å støtte seg til. De har vurdert fram og tilbake i ett år nå.

Elsker serviceyrket

- På en måte hadde det vært greit om noen sa: «hallo, drømmen din er over» Men med de tilbakemeldingene og støtten jeg har fått, så har jeg stor tro på at Schei Jakobsen er liv laga, i mange år fremover. Men da trenger jeg flere som har den samme trua på meg og konseptet mitt, og som vil bidra med kapital til ombygging, for å kunne fortsette driften og satse ytterligere. Jeg elsker å holde på i serviceyrket, sier Cathrine.

- Er det hard konkurranse om spisegjestene i Melhus sentrum?

- Nei, jeg synes ikke det. Vi tilbyr litt forskjellig, og har vår egen profil. Stadig flere bor i Melhus, og vi trenger serveringssteder. Det er kort veg til Tiller, og vi ønsker å stoppe lekkasjen dit. Dess flere tilbud vi har i Melhus, dess bedre er det, sier Cathrine.

