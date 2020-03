Mener området ved middelalderkirkegården er uegnet

Nyheter

Kommunedirektøren vurderer området ved middelalderkirkegården i Singsås som uegnet for utvikling til fremtidig grav- og urnelund. Kommunedirektøren anbefaler derfor at det tilrettelegges for en utvidelse av fremtidig grav- og urnelund sørover fra dagens kirkegård på Forsetmoen. Dette kan man lese i innkallingen til formannskapsmøtet torsdag 12. mars.