- Det er bekymringsfullt at det kjøres så fort om natta

Nyheter

- At en politipatrulje må beslaglegge 11 førerkort på ei natt, hører med til sjeldenheter, sier seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politistasjonsdistrikt.

Natt til lørdag og da i 3 1/2 time, hadde politiet fartskontroll på E6 på Heimdalsmyra. Kontrollen var i 80-sona, og høyeste målte hastighet var 130 km/t. 11 førerkort ble beslaglagt og 15 forelegg ble skrevet ut av politiet.

- Dette er for høyt antall. Det er bekymringsfullt at det kjøres fort om natta. Fortsatt er det potensial for at det er glatt på veien, sier Ustad.

Ustad sier videre:

- Det er ganske åpenbart at det vil bli flere kontroller, og det vil skje i samarbeid med UP som har stort fokus på hele E6-strekninga, sier Ustad.

UP hadde også enda en fartskontroll på E6 på Heimdalsmyra i helga, og høyeste målte hastighet ble 110 km/t i 80-sona. Sju forenklede forelegg ble skrevet ut. Fort gikk det også på E39, og der var høyeste målte hastighet 119 km/t i 80-sona på trondheimssida. 119 km/t førte til førerkortbeslag. Tre fikk forenklet forelegg mens en ble anmeldt for kjøring uten førerkort. En bil ble avskiltet.