Politiet kan gi bøter for dette

Politiet advarer mot å filme eller ta bilder av trafikkulykker, særlig når de kjører bil. Folk som gjør dette utsetter seg sjøl og andre for fare, eller hindrer hjelpemannskap. Nå har politiet begynt å gi bøter.

I februar ble en bilist bøtelagt i Okstadbakken etter å ha filmet en trafikkulykke mens han kjørte bil i sakte fart og hindret øvrig trafikk. En oppmerksom brannmann noterte registreringsnummeret, og bileieren fikk en telefon fra politiet. Resultatet ble et forenklet forelegg på 1.700 kroner og to prikker i førerkortet.

Politiet skriver på Facebook: «Vi vet ikke hvorfor denne sjåføren valgte å filme en ulykke og hva han skulle med filmen, men han er ikke alene. Alt for ofte observerer vi at nysgjerrig tilskuere skal forevige øyeblikk hvor, for dem, ukjente personer kanskje har sin livs verste dag, er i sjokk eller er midt i sin livs største krise. Neste gang du vurderer å dra opp telefonen for å knipse et bilde eller filme så vær så snill og tenk en ekstra gang over hvorfor du gjør det. Og for all del; IKKE GJØR DET MENS DU SELV KJØRER BIL, eller på annen måte kan utsette deg selv eller andre for fare.»