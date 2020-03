Dette er helga for en årlig lusesjekk

Nyheter

Folkehelseinstituttet oppfordrer til å gjennomføre en ordentlig sjekk i hodebunnen i løpet av helga 6.-8. mars. Hodelus er et stadig tilbakevendende problem i norske skoler og barnehager, og mellom en og to prosent av norske barn har til enhver tid lus.

Reduserer forekomsten

Hvis alle sjekker og gjennomfører behandling hvis det trengs, vil det redusere forekomsten over tid, skriver Folkehelseinstituttet.

De har nylig sendt brev til skoler og barnehager over hele landet med informasjon og oppfordring til lusesjekk. Hvis alle sjekker seg samtidig reduseres spredning av hodelus.

Ideelt bør barn sjekkes med lusekam én gang i måneden. Folkehelseinstituttet har god informasjon om undersøkelse og behandling.

Bør varsle

Det anbefales også å varsle skole og barnehage ved funn av lus. Det samme gjelder til foreldre av de nærmeste vennene til barna.

Hodelus lever kun i håret på hodet hos mennesker. Lusesmitte skjer ved at lus kryper fra en håret til en person og over til en annen person når hodene legges inntil hverandre. Lus kan ikke hoppe, men kryper fra hårstrå til hårstrå. Hvis lusa kommer bort fra håret, er det svært liten sjanse for at den vil kunne etablere seg på et nytt hode. Den vil fort bli svak og overlever maksimalt ett til to døgn borte fra et hode. Både voksne og barn kan få hodelus, Man kan få lus uansett hårtype og personlig hygiene. Hodelus overlever både i hår som vaskes ofte og hår som vaskes sjeldent.

Slik forbereder Midtre Gauldal og Melhus seg på koronaviruset I Midtre Gauldal er fire rom på sykehjemmet satt av til koronasyke, mens Melhus vurderer å innføre restriksjoner for besøkende til helse- og omsorgsentrene.