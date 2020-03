Vold og brudd på besøksforbud

Nyheter

Politiet oppsøkte et forsamlingslokale i Midtre Gauldal kommune etter en voldshendelse som ble meldt til politiet klokka 16.15 lørdag. Et barn og en kvinne i midten av 30-åra ble utsatt for vold under en familietilstelning.

- Det er snakk om slag mot kroppen. Hendelsen medførte ikke behov for helsehjelp, forklarer politiets operasjonsleder Øystein Sagen.

Mannen hadde besøksforbud, og blir anmeldt.

- Politiet var på stedet og fikk avklart situasjonen. Det var noen språkproblemer, men mannen ble ikke innbragt i arrest, sier operasjonslederen.