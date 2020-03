Nytt kurs med Seniornett

Nyheter

Stedet for kurset er Aktiviteten på Støren, like forbi rådhuset. Kurset er for nybegynnere og hovedsakelig for pensjonister.

Seniornett ble startet av Mathias Bruheim i 2008, under paraplyen til Støren Pensjonistforening.

21-åring hjalp eldrerådet i gang med nettbrett Melhus eldreråd skal som andre utvalg i Melhus kommune, få saksdokumentene via nettet og da kan det være greit med litt opplæring.

Nettbrett-kurs på Støren Fredag 14. juni arrangerer Midtre Gauldal folkebibliotek et kurs i sine lokaler.