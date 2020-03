Handel på vestbredden

Nyheter

Dette området ligger på vestsida av ei svært kjent lakseelv, og er en del av et stort tettsted. Her har det vært handel i flere årtier. I dag er det også servicenæringer, men i en annen stil enn før i tida. Like ved ligger ei bru som krysser elva, og på vestsida var det en «bomstasjon» for fergereisende.